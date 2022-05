SonAir com avião arrestado por dívidas à White Airways

Tribunal arresta A319 de 48 lugares pela falta de pagamentos que deverão ascender a “dez milhões de euros” por parte da companhia da Sonangol à White. Aeronave está estacionada desde dezembro de 2020 no hangar da Everjets no Porto e era usada por altas individualidades do Estado angolano, contam ao Negócios fontes ligadas ao setor.

