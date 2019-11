TAP abre três novas rotas para o continente americano

Maceió, Montreal e Boston, a partir de Ponta Delgada, são as ligações que a companhia portuguesa irá abrir em 2020. América do Norte iguala o Brasil em número de destinos servidos pela TAP.

A TAP vai lançar três novas rotas no próximo ano, duas para a América do Norte e uma para o Brasil. No primeiro caso, a transportadora irá inaugurar as ligações Lisboa-Montreal e Ponta Delgada-Boston. Quanto ao Brasil, Maceió será o próximo destino da companhia portuguesa.





Com estas três rotas, a TAP cumpre um dos objetivos estratégicos traçados pela administração, o de construir um Brasil na América do Norte. Ou seja, a partir de 2020, a TAP passará a ter igual número de ligações para estes dois destinos, 11 em cada um dos casos.



Relativamente à rota Ponta Delgada-Boston, a TAP poderá também beneficiar do facto de a Delta Airlines ter anunciado que vai abandonar a ligação Ponta Delgada-Nova Iorque a partir do próximo ano.