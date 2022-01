Moody’s aponta possibilidade de melhoria de rating da TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Moody’s colocou hoje sob revisão, com potencial de subida, o rating de probabilidade de incumprimento da TAP, bem como o rating "corporate family" (que reflete a opinião da agência sobre a capacidade de o grupo honrar todas as suas obrigações financeiras).

Ambos os ratings estão atualmente em Caa2, o que corresponde ao 8.º nível de investimento especulativo (o chamado "lixo").

A agência colocou também sob revisão, com possibilidade de "upgrade", o rating das obrigações sénior não garantidas da emitente, no valor de 375 milhões de euros [com vencimento em 2024], igualmente em Caa2.

Além disso, poderá vir a subir também a classificação do perfil de risco de crédito individual (Baseline Credit Assessment) da TAP, atualmente em Caa3 – 9.º nível de "lixo", em que é ainda grande o risco de incumprimento e em que a capacidade de reembolso da dívida depende de condições favoráveis e sustentáveis.

O "outlook" (perspetiva para a evolução do rating) para todas estas notações passou assim de "negativo" para "sob revisão".

A agência sublinha, no seu relatório divulgado esta segunda-feira, que esta decisão de colocar todos os ratings da TAP "sob revisão" segue-se à aprovação, pela Comissão Europeia, da ajuda estatal de 2,55 mil milhões de euros a ser concedida pelo governo português à companhia aérea.

"Este pacote de ajuda do Estado junta-se aos 462 milhões de euros e aos 178 milhões de euros em compensações [pelo impacto da covid-19] que o governo português concedeu à TAP – através de um aumento de capital sob a forma de injeção de dinheiro no primeiro semestre do ano passado e em dezembro de 2021", frisa.