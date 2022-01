Ajuda pública à TAP pesa 0,5% do PIB no défice de 2021

O Estado português vai ter de recorrenhecer um impacto nas contas públicas do ano passado de parte do apoio à TAP. De acordo com o Público , da injeção de capital de 1.736 milhões de euros feita, no final de dezembro, 536 milhões deverão ter um reflexo no défice público de 2021. O restante montante já tinha sido contabilizado no défice do ano anterior, quando foi concedido o empréstimo agora transformado em capital.O plano de reestruturação para a TAP foi aprovado no final do ano passado pela Comissão Europeia, sendo que a transportadora aérea poderá receber um total de 3.200 milhões de euros ao longo de todo o período. Após o ok de Bruxelas, o Estado avançou com duas operações de reforço do capital da TAP: a conversão em capital do empréstimo inicial de 1.200 milhões e um novo aumento de capital de 536 milhões de euros.Só este segundo valor é que terá impacto negativo no défice de 2021, avança o Público. Este montante acresce aos 462 milhões já recebidos pela empresa em maio, pelo que o peso dos 998 milhões de euros equivale a cerca de 0,5% do PIB. O fecho do ano ainda será conhecido mas, nos primeiros nove meses, o défice ficou em 2,5% do PIB, face à previsão do Governo de 4,3% na totalidade do ano.