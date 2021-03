TAP já fez a transferência para pagar salários em atraso na Groundforce

A TAP avançou esta sexta-feira que "após ter recebido assinados os contratos relativos à aquisição dos equipamentos" de handling da Groundforce "procedeu hoje às transferências necessárias ao pagamento dos salários em causa".





Em comunicado, a transportadora aérea assegura ainda que "processará no dia próprio os pagamentos devidos aos trabalhadores da SPDH (Serviços Portugueses de Handling) e relativos aos salários de março de 2021".





A companhia refere que esta decisão foi tomada "no seguimento do princípio de acordo anunciado ontem ao abrigo do qual a TAP S.A. procederia à aquisição dos equipamentos de handling de propriedade da SPDH, por um montante então anunciado, montante esse necessário e suficiente para que a SPDH pudesse cumprir com o dever de pagamento dos salários dos trabalhadores, correspondentes aos meses de fevereiro e março de 2021, bem como dos impostos correspondentes a este último mês".



Segundo foi avançado quinta-feira, a TAP, que detém 49,9% da SPDH (que atua com a Groundforce) e é o seu principal cliente, celebrou um acordo de "sale and leaseback" com a empresa de assistência em escala, no âmbito do qual compra os equipamentos de "handling" e, de seguida, aluga estes mesmos equipamentos à própria empresa.



Pelo acordo estão abrangidos equipamentos como tratores, escadas e autocarros, recebendo a Groundforce 6,97 milhões de euros, valor que permite pagar os salários de fevereiro (em atraso) desde já, bem como os salários de março e as obrigações fiscais deste mês.





Este acordo foi descrito como um "balão de oxigénio" que permite suprir as necessidades de tesouraria da Groundforce por dois meses, o prazo para que as duas empresas cheguem a uma solução definitiva, numa altura em que não ouve ainda acordo para a realização de um aumento de capital.