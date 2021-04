Paulo Neto Leite sai da Groundforce e Casimiro assume presidência executiva

Leia Também TAP equaciona venda da Groundforce

Paulo Neto Leite foi demitido do cargo de CEO da Groundforce por "total quebra de confiança" do "chairman" da empresa de "handling", Alfredo Casimiro, indicou esta segunda-feira, em comunicado, a Groundforce."No seguimento dos acontecimentos das últimas semanas, e perante a total quebra de confiança do presidente do Conselho de Administração, Paulo Neto Leite deixa hoje de ocupar o cargo de CEO da Groundforce", diz a empresa, acrescentando que "a decisão foi tomada por deliberação unânime, em reunião do Conselho de Administração".Em causa, sublinha a Groundforce, está "um conjunto de situações que configuraram uma violação grave dos deveres de lealdade".E, reforça, "os acionistas entenderam que a confiança no até aqui CEO foi ferida de morte e que este não tem condições para conduzir os negócios sociais da empresa ou para se envolver na procura de soluções sustentáveis para a Groundforce".Segundo noticiou o jornal i a 22 de março, Paulo Neto Leite terá negociado com o Governo a possibilidade de um "management buy out" na Groundforce, adquirindo a participação da Pasogal, de Alfredo Casimiro.