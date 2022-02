TAP perde administradora Alexandra Reis

Leia Também TAP já tem nova administração

Alexandra Reis, vogal da comissão executiva da TAP, está de saída da transportadora. A informação foi avançada pela companhia em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A TAP escreve que "tendo sido nomeada pelos anteriores acionistas, e na sequência da alteração da estrutura societária da TAP, Alexandra Reis, vogal e membro do Conselho de Administração e Comissão Executiva da TAP, apresentou renúncia ao cargo" nesta sexta-feira.A gestora de 47 anos, com um percurso ligado às áreas tecnológica e operacional nos setores das telecomunicações, energia e aviação decidiu "encerrar este capítulo da sua vida profissional e abraçar novos desafios", lê-se no documento.Alexandra Reis estava na TAP desde 2017 e substituiu David Pedrosa na comissão executiva da companhia aérea em 2020.