TAP já tem nova administração

Os acionistas da TAP aprovaram esta quinta-feira em assembleia geral os novos membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2021-2024, entre os quais o conselho de administração que contará com Manuel Beja como "chairman" e Christine Ourmières-Widener como CEO.

O novo conselho de administração terá um total de 11 membros, dos quais cinco não executivos.

Do conselho que foi liderado por Miguel Frasquilho mantêm-se apenas três: Ramiro Sequeira, até aqui presidente executivo interino, que volta a assumir o cargo de diretor de operações; Alexandra Reis, que em 2020 substituiu David Pedrosa na comissão executiva da companhia aérea; e José Manuel Silva Rodrigues, indicado pela "holding" de Humberto Pedrosa.

Na comissão executiva, além da CEO Chistine Ourmières-Widener, de Ramiro Sequeira e de Alexandra Reis estarão ainda João Weber Gameiro, como administrador financeiro, e Silvia Mosquera, que será a diretora comercial. O primeiro vem do setor da banca. Era, até agora, e desde 2007, responsável pela banca de investimento do BBVA em Portugal, tendo também passado pelo Banco Santander de Negócios, onde foi codiretor do departamento de fusões e aquisições, e pelo Finantia, onde dirigiu o mesmo departamento. Já Silvia Mosquera, espanhola, foi diretora comercial da Iberia Express entre 2012 e 2016 e, até agora, era a diretora comercial da Avianca.

Além do "chairman" Manuel Beja, a nova administração conta com cinco membros não executivos: Silva Rodrigues; Patrício Ramos Castro, até agora gestor na Boston Consulting Group (a consultora que elaborou o plano de reestruturação da TAP); Ana Lehmann, antiga secretária de Estado da Indústria e atualmente membro de várias organizações ligadas à inovação; Gonçalo Pires, fundador do fundo de reestruturação de empresas Adamastor Investments; e João Duarte, o tripulante de cabine que foi eleito para representar os trabalhadores da empresa na administração.

A eleição do novo conselho de administração acontece ainda antes de Bruxelas dar luz verde ao plano de reestruturação da companhia aérea, no âmbito do qual o Estado já concedeu ajudas de 1.200 milhões de euros.





Nesta AG foram também aprovadas alterações aos estatutos da TAP, principalmente em relação a questões de governo societário, incluindo a instituição de uma Comissão de Vencimentos e de uma Comissão de Monitorização dos Auxílios de Estado, presidida por Patrício Ramos Castro, e o aumento da duração do mandato dos órgãos e corpos sociais de três para quatro anos.

Além disso, os acionistas da companhia aérea reconheceram a perda de metade do capital social da TAP e das medidas disponíveis ao abrigo do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais (nomeadamente, dissolução, redução do capital social ou realização de entradas para reforço da cobertura do capital) e aprovação da proposta para que os acionistas apenas apreciem estas medidas no contexto do plano de reestruturação que está atualmente sob apreciação da Comissão Europeia.