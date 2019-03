TAP prepara-se para entrar em bolsa em 2020

David Neleeman, accionista da Atlantic Gateway, que detém 45% da TAP, disse esta sexta-feira, 22 de março, na apresentação de resultados do grupo que no próximo ano a empresa se vai preparar para fazer um IPO quando o mercado o permitir.

"Estamos a preparar a empresa para que no momento em que puder fazer o IPO o faça ", acrescentou Antonoaldo Neves, CEO da TAP, fazendo depender a operação do apetite do mercado, da avaliação da empresa e da necessidades de caixa.

Sobre a percentagem a dispersão disse poder ser entre 15 e 30%. "Não é mistério, é o que é normal nas empresas de aviação", adiantou.

As declarações do CEO da TAP foram efetuadas na apresentação de contas de 2018. A companhia registou um prejuízo de 118 milhões de euros no ano passado, dos quais 95 milhões são atribuíveis a custos não recorrentes e extraordinários, relacionados com a reestruturação, os acordos sindicais e as indemnizações pagas a clientes na sequência de atrasos e cancelamentos de voos.

De acordo com os resultados apresentados esta sexta-feira, 22 de março, pelo grupo, as receitas apresentaram um crescimento de 9,1% para 3,2 mil milhões de euros, tendo o número de passageiros transportados atingido os 15,8 milhões no ano passado.