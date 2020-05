Assim, "o Conselho de Administração da TAP entendeu prorrogar a aplicação das medidas de

suspensão temporária da prestação de trabalho e de redução do período normal de trabalho,

por um período suplementar de 30 dias, compreendido entre 1 de junho de 2020 e 30 de junho de 2020".



"Estas medidas específicas somam-se às já anunciadas iniciativas de controle e de redução de custos, incluindo a suspensão ou adiamento de investimentos não críticos, renegociação de contratos e prazos de pagamento, corte de despesas acessórias, suspensão de contratações de novos trabalhadores e de progressões e a implementação de programas de licenças sem vencimento temporárias, as quais continuam a ser implementadas", acrescenta.

