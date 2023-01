Tripulantes da TAP avançam para greve no final do mês

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) fez um pré-aviso de greve para os dias 25 a 31 de janeiro, inclusive.No comunicado enviado aos seus associados, a que o Negócios teve acesso, o presidente da mesa da assembleia-geral, Ricardo Andrade, diz ter sido "informado pela direção do SNPVAC que dará amanhã [10 de janeiro] entrada um pré-aviso de 7 (sete) dias de greve, correspondente aos dias 25 a 31 de janeiro"."Apelo, desde já, à adesão de todos para que, mais uma vez, possamos dar nota cabal à Empresa da nossa união em torno do descontentamento relativamente às matérias abordadas e deliberadas na AG de dia 3 de novembro, que constituem as nossas reivindicações legítimas e responsáveis", afirma ainda.Esta segunda-feira de manhã, o presidente deste sindicato, Ricardo Penarroias, salientava ao Negócios que "é cada vez mais diminuta" a "justificação para o Acordo Temporário de Emergência" , tendo em conta os sinais do Governo que apontam para resultados positivos da TAP no ano passado, considerando ser "imperativo" que a empresa e o Governo "assumam a redução dos cortes, nomeadamente nos salários".Hoje, está em vigor, em média, uma redução de 25% nas remunerações acima de 1.410 euros mensais, na sequência do programa de emagrecimento a que a empresa está sujeita desde que recebeu apoios do Estado.A TAP e os seus tripulantes não se entendem sobre a revisão do Acordo de Empresa, que está em vigor há quase duas décadas, desde 2006.As negociações levaram o SNPVAC a convocar uma greve de dois dias na primeira quinzena de dezembro (dias 8 e 9), tendo estado até agora em cima da mesa uma ameaça de greve adicional de cinco dias, a realizar até 31 de janeiro.No início de dezembro, o sindicato chegou a admitir deixar cair os cinco dias extras de greve decididos em assembleia e garantiu estar disponível para negociar com a administração da TAP. Mas acaba, esta segunda-feira, por oficializar a marcação da greve.(Notícia em atualização)