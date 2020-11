Tripulantes de cabine da TAP continuam sem saber impacto do plano de reestruturação

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), que reuniu esta quinta-feira com elementos da TAP e do Boston Consulting Group (BCG), que está a participar na elaboração do plano de reestruturação da companhia aérea, não obteve no encontro informações sobre "as medidas concretas que terão impacto nos tripulantes de cabine".





Numa informação enviada aos seus associados, o sindicato refere que na reunião esteve presente, por parte da empresa, o assessor do conselho de administração e "project manager" do plano de reestruturação e o diretor de Recursos Humanos do grupo, além de um representante da BCG.



"A reunião decorreu sem a presença de nenhum elemento do conselho de administração ou da comissão executiva, facto que não podemos deixar de lamentar", afirma o SNPVAC, salientando que "a menos de um mês da apresentação do plano à DGComp (direção-geral da concorrência europeia), contávamos que nos fossem apresentadas as medidas concretas que decorrerão da implementação do plano de reestruturação".





"Surpreendentemente (ou não) a apresentação feita centrou-se na descrição da atual situação da empresa, assim como do setor da aviação em geral, adiantando apenas os pressupostos gerais sobre os quais assentará a construção do plano, nomeadamente no que refere os cenários da IATA e do EuroControl", refere a estrutura sindical que representa os tripulantes de cabine.





No entender do SNPVAC, "para além dos pressupostos e dos cenários macro, urge saber quais as medidas concretas que terão impacto nos tripulantes de cabine", cuja vida, acrescenta, "não se compadece com este impasse".





"O prazo de entrega do plano aproxima-se, e o tempo esgota-se", refere ainda na comunicação aos seus associados, para salientar que "a ausência de uma apresentação atempada de um plano diminui a nossa capacidade negocial junto da Comissão Europeia arrastando e agravando a situação já dramática vivida pelos tripulantes de cabine e comprometendo o futuro da companhia".





O SNPVAC diz ainda aguardar "o agendamento das reuniões futuras com a empresa, assim como o agendamento da reunião por nós já solicitada ao ministro das Infraestruturas".





A TAP e a BCG agendaram para esta quinta-feira reuniões técnicas com as estruturas sindicais representativas dos tripulantes de cabine e dos pilotos, assim como da comissão de traablhadores do grupo. Para esta sexta-feira estão marcados encontros com os sindicatos que representam o pessoal de terra.