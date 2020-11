TAP vai operar 30% da capacidade até ao fim do ano

O presidente executivo da TAP, Ramiro Sequeira, avançou esta segunda-feira, numa mensagem aos trabalhadores a que o Negócios teve acesso, que a companhia aérea prevê operar, em novembro e dezembro deste ano, cerca de 30% da sua capacidade, face a igual período do ano passado.





O responsável nota "com preocupação o comportamento da procura atual, abaixo da dos meses de verão e com reservas realizadas cada vez mais para o curto prazo (maioritariamente para o mês seguinte)", assegurando que o planeamento de voos continuará a ser adaptado a esta nova dinâmica.





Ramiro Sequeira assegura ainda que "a operação do período de Natal e Ano Novo está preparada para corresponder às necessidades dos nossos clientes", razão porque a TAP reforçou "as rotas com maior procura nesta época, ficando a operação, ainda assim, muito aquém da que se registava antes da pandemia".





Leia Também Tripulantes de cabine da TAP continuam sem saber impacto do plano de reestruturação

Na segunda edição da "factsheet" operacional que divulgou junto dos trabalhadores, o CEO da transportadora aérea realça que devido ao impacto da evolução da pandemia, das imposições e restrições à mobilidade dos passageiros e do comportamento da procura, a TAP reduziu em outubro, face ao mesmo mês de 2019, em 69% a sua capacidade (ASK, available seat kilometer) e em 67% o número de voos.





Ainda assim, salienta Ramiro Sequeira, a taxa de ocupação (load factor) média global da TAP, quando ponderada com o volume de voos realizados em cada mês, entre maio e agosto, é de 60%, 20 pontos percentuais abaixo da taxa média global de 2019.



"É certo que a recuperação vai ser lenta e muito determinada pelo nível de confiança, como evidenciam as últimas projeções da IATA", diz Ramiro Sequeira, dando nota que no cenário base prevê-se chegar ao número de passageiros transportados em 2019 entre o ano de 2023 e o de 2024, e no cenário pessimista, prevê-se a retoma, em 2025, de cerca de 78% do volume de passageiros de 2019.

Leia Também Saídas na TAP vão já para discussão com sindicatos



"No curto prazo – a 3 meses, reportando a fevereiro de 2021 – a projeção da IATA, no que respeita à procura global, prevê uma recuperação de 34% do tráfego global, 58% do tráfego doméstico e 25% do tráfego internacional", refere ainda o responsável da companhia, que até 10 de dezembro tem de entregar a Bruxelas o seu plano de restruturação.