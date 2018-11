Acordo para o porto de Setúbal falha. Governo responsabiliza sindicato

O Ministério do Mar acusa os representantes sindicais por preferirem discutir a situação de Leixões e Sines do que resolver o problema dos trabalhadores de Setúbal. "O Governo não vai tomar parte numa guerra entre sindicatos", avisa.

O Ministério do Mar lamentou esta sexta-feira não ter sido possível um acordo para resolver a greve dos estivadores no porto de Setúbal, responsabilizando os representantes sindicais porque "em vez de discutirem a situação dos seus trabalhadores de Setúbal preferiram discutir a situação nos portos de Leixões e Sines".

Numa nota à comunicação social, o gabinete de Ana Paula Vitorino salienta que "precariedade no porto de Setúbal podia ter acabado hoje", já que "nestes três dias todas as partes concordaram em alterar o regime laboral no porto de Setúbal acabando com a precariedade".





Segundo refere, todas as partes concordaram em fixar quadros permanentes e aceitaram as principais condições contratuais, assim como concordaram e aceitaram a intervenção da Administração Portuária e do IMT. "Conseguimos mesmo garantir que os operadores, publicamente, revissem as suas condições aumentando as vagas inicialmente oferecidas", afirma.



Para o Ministério, "perante isto, e objectivamente, não havia razão nenhuma para que os trabalhadores não tivessem a sua situação regularizada já hoje e pudessem passar um natal mais descansado. Mas isso não foi possível".