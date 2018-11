Empresa de trabalho portuário de Setúbal avalia a sua viabilidade

A Operestiva antevê uma quebra de 70% no porto de Setúbal na próxima semana e "fuga" consistente de clientes, designadamente para Espanha, com a impossibilidade de chegar a acordo com os estivadores. Assim, diz que vai avaliar a sua viabilidade económica.