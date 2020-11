Autocarros de turismo reforçam serviço ferroviário na região de Lisboa

Os cerca de 60 autocarros de turismo que se encontram parados há oito meses devido à falta de atividade turística provocada pela covid-19, vão voltar à estrada já no dia 23 de novembro, conduzidos pelos 50 motoristas que se encontravam em lay off por falta de atividade.





Esta solução de apoio rodoviário, anunciada no dia 4 de novembro pelo governo e pela Área Metropolitana de Lisboa (AML), tem como objetivo reforçar o transporte público feito nas horas de ponta e em trajetos mais concorridos. Os autocarros contemplam igualmente as linhas de Sintra e a travessia do Tejo pela Ponte 25 de Abril.





"Esta medida é triplamente virtuosa: para os utilizadores de transporte público porque permite aumentar a oferta nas horas e percursos mais críticos; para as empresas de transporte público porque lhes garante alguma atividade depois de oito meses de paragem forçada; e para os trabalhadores porque saem do regime de lay off, o que é muito positivo em termos sociais", disse num comunicado Luís Cabaço Martins, presidente da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (ANTROP).





Leia Também Antrop avisa que sem mais financiamento não haverá reforço da oferta

Inicialmente os autocarros de turismo irão reforçar o transporte público somente em Lisboa. No entanto, a medida irá estender-se também à capital nortenha.