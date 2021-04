B-Rail quer explorar serviço ferroviário de Norte a Sul com 22 horários por dia

A empresa do grupo Barraqueiro já notificou a Autoridade da Mobilidade e dos Transporte da intenção de explorar um novo serviço ferroviário de passageiros a partir de 1 de janeiro de 2023.

A B-Rail – Mobilidade Ferroviária, do grupo Barraqueiro, notificou há uma semana a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) da intenção de explorar um novo serviço de transporte ferroviário de passageiros, entre Braga e Faro, incluindo Lisboa e Porto, a partir de 1 de janeiro de 2023.

O regulador do setor dos transportes avançou esta segunda-feira, 26 de abril, da notificação da programação de um novo serviço de transporte ferroviário de passageiros, cabendo-lhe "determinar se o equilíbrio económico de um contrato de serviço público de transporte ferroviário é suscetível de vir a ser comprometido".

Segundo o formulário de notificação completo apresentado pela B-Rail, são 22 os horários requeridos para a prestação do serviço que irá concorrer com a CP, apontando 20 anos como período mínimo previsto de exploração do serviço.

A empresa pretende realizar a primeira ligação do dia do Porto (Campanhã) às 5:40 para Lisboa (Sete Rios), com chegada às 8:21. Já de Lisboa para Norte até Braga, com paragens designadamente no Porto, a empresa pretende que o primeiro comboio diário parta às 6:09.

Além de ligações entre as duas maiores cidades portuguesas, os serviços diários previstos incluem ainda ligações entre Braga e Lisboa (Sete Rios) e Porto (Campanha) e Faro.

Segundo refere no formulário de notificação ao regulador, os comboios terão uma lotação entre 315 a 360 lugares, e podem atingir uma velocidade de 190 km por hora.