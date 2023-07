Brisa enfrenta Abertis, Macquarie e Vinci na corrida a autoestrada grega

O consórcio da Brisa entregou esta segunda-feira uma proposta vinculativa no concurso internacional para a concessão de autoestradas Attiki Odos, na Grécia, por um prazo de 25 anos, em que vai enfrentar a concorrência de outros cinco agrupamentos.





Além da concessionária portuguesa, que concorre com a sua acionista Rubicone e com a grega Intrakat, entregaram também propostas vinculativas a Abertis, os consórcios da Macquarie Asset Management e da Vinci, o agrupamento da Aktor Concessions e Avax - que tem o contrato de concessão desta autoestrada até 2024 - e o grupo de construção local GEK Terna.





Inicialmente tinham manifestado interesse neste concurso oito empresas ou agrupamentos, o que significa que desistiram da corrida os consórcios da Vauban e da italiana Fininc.





Segundo a Newmoney, destas seis propostas vinculativas apresentadas será selecionado o concorrente preferencial com base na oferta financeira mais vantajosa, um processo que se estima estar concluído até setembro.





A concessão grega integra 70 quilómetros de autoestradas, desempenhando um papel fundamental nas ligações logísticas e nos movimentos pendulares na região de Atenas.



"O compromisso da Brisa com o crescimento está bem expresso na entrega de uma proposta vinculativa para este projeto Attiki Odos, na Grécia. O concurso é muito competitivo, uma verdadeira fase final entre as melhores empresas de infraestruturas do mundo", afirmou António Pires de Lima, CEO do grupo Brisa, citado num comunicado.





"Independentemente do resultado final, que só conheceremos dentro de algum tempo, estamos orgulhosos da nossa equipa e dos parceiros gregos da Intrakat", acrescentou ainda, assegurando que "concorreremos a outras oportunidades no futuro".





"Até 2028, queremos atingir um terço da atividade da Brisa fora de Portugal ", disse ainda Pires de Lima.