Cabify lança pagamento por multibanco a bordo

A Cabify lançou uma nova forma de pagamento dos serviços que presta. A partir desta quarta-feira, 28 de Março, a Cabify vai aceitar pagamentos por multibanco a bordo, bastando aos clientes seleccionarem esta modalidade de pagamento na app.



O anúncio foi feito por Nuno Santos, presidente da Cabify em Portugal.



"Somos a única solução de transporte com este método de pagamento para todos os clientes que o desejem", sublinhou o responsável.



Nuno Santos destacou que mais de 70% dos portugueses prefere pagar com cartão de débito ou crédito em Terminais de Pagamento Automático (TPA). Muitos clientes paravam no processo de registo quando tinham de fornecer os dados bancários, indicou.



Esta solução também facilita a partilha dos custos de viagem quando o serviço é partilhado por mais de um passageiro.



Para ativar esta nova opção disponibilizada, os utilizadores devem seleccionar na sua app, no menu "Métodos de Pagamento", a opção "Pagar com TPA".



Nuno Santos frisou que Portugal é o único país, entre os 11 países onde a Cabify opera, que terá a opção de pagamento com TPA disponível. Para além deste método de pagamento, a Cabify aceita também pagamentos realizados através de cartão de crédito e Paypal.









(Notícia actualizada às 13:06)