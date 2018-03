Cabify prevê manter tarifas apesar dos encargos com a lei Uber

A Cabify Portugal espera manter as tarifas cobradas aos clientes apesar do impacto que a nova lei que regula o transporte de passageiros em viaturas descaracterizadas, a chamada Lei Uber, venha a ter em termos de custos para a empresa.

Segundo Nuno Santos, director-geral da Cabify Portugal, a contribuição prevista na lei (entre 0,1% a 2% da facturação), criada através da nova legislação para este sector, é perfeitamente "comportável", lembrando que a Cabify propôs a criação dessa contribuição.





Globalmente, o líder da Cabify diz-se "satisfeito" com a nova lei, destacando que a regulamentação traz mais segurança ao sector e acreditando que a concorrência será forte mas feita de forma saudável.



"Esta lei exigirá algumas adaptações, mas com o nosso modelo de negócio, que aposta na qualidade e na excelência, acreditamos que sairemos reforçados face à concorrência", afirmou. "Esse foco na qualidade permite-nos estar mais preparados", reforçou.



Nuno Santos revelou ainda que o segmento corporate, a Cabify Empresas, representa cerca de 30% do total da facturação. Este segmento contabiliza cerca de dois mil utilizadores por semana.



A Cabify Portugal conta actualmente com mais de 160 mil utilizadores registados. A Cabify está presente em 11 países, incluindo Espanha, Brasil e Argentina.

"O mais importante é definir a forma como serão utilizadas as verbas arrecadadas com a contribuição, devendo ser devolvidas às cidades, promovendo a mobilidade. Defendemos que a lei seja desenhada por forma a proteger o investimento", afirmou o responsável durante uma conferência de imprensa onde apresentou uma nova forma de pagamento para os seus clientes: o multibanco a bordo Nuno Santos advoga que se as empresas optam por se sediar em Portugal, pagar impostos em Portugal, contribuindo para a riqueza do país e para a criação de emprego, esses investimentos devem ser protegidos.