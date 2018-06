Cabify arranca com operações no Algarve esta quinta-feira

Bloomberg

A Cabify inaugura esta quinta-feira, 7 de Junho, as suas operações no Algarve, permitindo aos utilizadores de toda a região recorrer a esta plataforma de mobilidade.

A aposta no Algarve surge dois anos após a Cabify se ter estreado em Portugal com operações em Lisboa e Porto e visa capitalizar também a forte presença de turistas naquela região.

Em comunicado, a empresa refere que o serviço estará disponível em todo o Algarve, "de Sagres a Vila Real de Santo António".

O serviço estará disponível nas categorias Lite (até quatro passageiros) e Group (até sete passageiros), para pedidos imediatos ou reservas e vai estar disponível 24 horas por dia.

A presença no Algarve "vai permitir continuar a oferecer o mesmo serviço de excelência a todos os utilizadores que já escolhem a Cabify no seu dia-a-dia nas cidades onde operamos e que escolhem o Algarve como o seu destino de férias. Além disso, vamos poder servir a população do Algarve e encurtar distâncias em toda a região", destaca o director-geral da Cabify Portugal, Nuno Santos, citado no comunicado.

Em termos operacionais, no Algarve a Cabify conta com parceiros de Lisboa e do Porto e também com parceiros locais.