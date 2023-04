CaetanoBus ganha “euromilhões” francês para autocarros a hidrogénio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A CaetanoBus, empresa do universo Salvador Caetano, "meteu o turbo" em 2023.

Em menos de um mês, ganhou três contratos para o fornecimento de cerca de 130 autocarros a hidrogénio na Europa.

Firmou o maior acordo-quadro de sempre na Europa para autocarros elétricos movidos a hidrogénio com o operador alemão Deutsche Bahn – contrato para o fornecimento de 60 veículos, no valor de cerca de 40 milhões de euros -, a que adicionou 10 autocarros num contrato estabelecido com a espanhola EMT Madrid, e, agora, o fornecimento de até 60 veículos em França.

"Na sequência de um exigente concurso internacional, o operador francês de transportes públicos, CTS – Compagnie des Transports Strasbourgeois, elegeu a CaetanoBus para o fornecimento de até 60 autocarros elétricos a hidrogénio, nos próximos cinco anos", anunciou a empresa de Gaia, esta segunda-feira, 3 de Abril, em comunicado.

A CaetanoBus garante que, somando este contrato da CTS, "tornou-se o fabricante de autocarros europeu com mais encomendas em carteira no segmento a hidrogénio".

"Estamos muito entusiasmados pelo reconhecimento internacional da CaetanoBus e orgulhosos do nosso papel no processo de transição das frotas de autocarros para a tecnologia a hidrogénio na Europa, essencial para atingir as metas da descarbonização, importantíssimo para melhorar a qualidade de vida das gerações futuras", afirma Nuno Lago de Carvalho, CCO da CaetanoBus.

"A mobilidade a hidrogénio é crucial para a descarbonização dos transportes públicos e estamos muito empenhados em fornecer esta tecnologia agora para a cidade de Strasbourg e no futuro para mais cidades francesas", remata o mesmo gestor.





De acordo com a CaetanoBus, a cidade de Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, pretende investir na mobilidade a hidrogénio nos próximos anos, sendo que a empresa gaiense "foi o primeiro fabricante "a ser selecionado para fornecer autocarros elétricos movidos a hidrogénio.

"Este é um marco importante para a CaetanoBus, uma vez que é o maior acordo-quadro de sempre em França para autocarros elétricos movidos a hidrogénio", enfatiza a empresa detida pela Toyota Caetano Portugal - que junta o grupo português e a Toyota - e os japoneses da Mitsui.





O H2.City Gold, "co-branded" entre a CaetanoBus e a Toyota, é um autocarro standard de piso baixo, com carroçaria de alumínio e que a partir de 2024 será equipado com a nova geração da pilha de combustível da Toyota com uma potência nominal de 70 kW.

A CaetanoBus afiança que estes autocarros serão também equipados com um conjunto de baterias de tecnologia LTO, com capacidade de 44 kWh e um motor elétrico com uma potência de pico de 180 kW.





"Esta é a combinação perfeita para assegurar a maior eficiência do mercado", garante a empresa, adiantando que o H2.City Gold oferecerá uma autonomia de mais de 500 quilómetros, "sendo capaz de igualar a autonomia dos autocarros convencionais a diesel num único abastecimento".





O mercado francês de autocarros a hidrogénio está a ter um grande desenvolvimento nestes últimos tempos e está a tornar-se num dos mais relevantes da Europa.





"O H2.City Gold está, atualmente, a ter sucesso em França, sendo que as suas primeiras unidades nesse país estão em operação em La Roche-Sur desde 2022 e a cidade de Les Sables d' Olonne vai receber as suas primeiras unidades ainda este ano", realça a CaetanoBus.

"No final de 2022, o modelo foi também seleccionado para fazer parte do catálogo da CATP - Centrale d'Achat du Transport Public, igualmente um marco muito importante e de relevância estratégica para a CaetanoBus", sublinha.





Além disso, "um demonstrador deste modelo tem realizado várias ações de marketing e testes em condições reais de operação em mais de duas dezenas de cidades francesas e o ‘feedback’ dos operadores, motoristas e passageiros tem sido extremamente positivo", assegura a CaetanoBus.