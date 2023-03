CaetanoBus vai fornecer autocarros a hidrogénio à Deutsche Bahn

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A fabricante automóvel CaetanoBus, que faz parte da Toyota Caetano Portugal e da Mitsui, anunciou esta segunda-feira que foi escolhida pela Deutsche Bahn para fornecer a frota de autocarros a hidrogénio à operadora alemã, tendo já celebrado um acordo-quadro que classificou, em comunicado, como o "maior de sempre na Europa".

Até ao momento já foram encomendadas 60 unidades, as quais "serão equipadas com a nova geração de pilha de combustível da Toyota". Os primeiros autocarros estarão em operação no início de 2024.

"Este acordo-quadro vem impulsionar as vendas da CaetanoBus do modelo H2.CityGold, o autocarro elétrico movido a hidrogénio da CaetanoBus, que conta já com mais de 115 unidades vendidas para várias cidades europeias na Alemanha, França, Espanha, Dinamarca e Portugal", revela a CaetanoBus.

Sem contar com este acordo, até agora já há mais de 55 unidades Caetano H2.City Gold em diferentes cidades alemãs, entre unidades entregues e em produção.

Fora da Europa, este modelo de autocarro já está presente na Arábia Saudita e na Austrália, sendo "resultado de uma parceria entre a Toyota e a CaetanoBus, sendo que a empresa portuguesa foi a primeira na Europa a utilizar a tecnologia japonesa", acrescenta o comunicado.

"Estamos orgulhosos de termos sido o melhor fabricante posicionado num concurso internacional altamente exigente e termos sido a empresa escolhida pela Deutsche Bahn, um dos operadores de autocarros mais importantes da Europa", refere Nuno Lago de Carvalho, CEO da CaetanoBus na nota de imprensa.