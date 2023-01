CaetanoBus vende mais 30 autocarros elétricos à Carris por quase 13 milhões de euros

Leia Também CaetanoBus recebe novo aumento de capital de dez milhões

Esta é a segunda vez que a Carris compra autocarros 100% elétricos à Caetanobus para circularem em Lisboa, sendo que a empresa municipal já tem 15 unidades e.City Gold em operação na cidade desde 2019, bem como uma estação de abastecimento localizada na Pontinha, estreada em 2021 por Fernando Medina.Segundo a fabricante, esta nova remessa de autocarros elétricos que será entregue à Carris possui uma "nova versão de baterias elétricas, que fornecem uma melhor autonomia e que permite aos operadores realizarem rotas mais longas, com o mesmo carregamento".Além disso, têm também novos sistemas de auxílio à condução, tais como o sistema de retrovisão por câmaras (substituindo os espelhos retrovisores convencionais, por especificação do operador), sistemas de radar para avisar distância dos veículos à frente e sistemas para avisar da existência de pedestres, ciclistas e scooters/trotinetes junto dos autocarros, especialmente nos lugares com pouca visibilidade das rotas urbanas.De acordo com Nuno Lago de Carvalho, Chief Commercial Officer da CaetanoBus, "esta encomenda vem incentivar a indústria portuguesa, num momento muito critico, não só pela produção em território nacional dos 30 autocarros, mas também pela produção em Portugal dos respetivos carregadores".