CaetanoBus ganha concurso em Madrid e torna-se líder a hidrogénio em Espanha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Poucos dias após ter assinado com o operador alemão de transportes públicos Deutsche Bahn (DB) "o maior acordo-quadro de sempre na Europa" para o fornecimento de autocarros elétricos movidos a hidrogénio, no valor de cerca de 40 milhões de euros, a CaetanoBus acaba de anunciar que venceu um novo concurso internacional, desta vez em Espanha.

"O operador de transportes públicos da capital espanhola– EMT Madrid – selecionou a CaetanoBus para fornecer 10 autocarros elétricos a hidrogénio, neste que foi o primeiro grande concurso de aquisição deautocarros desta tecnologia para Madrid", sublinha a empresa de Gaia, esta quinta-feira, 23 de março, em comunicado.

Leia Também CaetanoBus vai fornecer autocarros a hidrogénio à Deutsche Bahn

Os autocarros encomendados pela empresa madrilena, o modelo Caetano H2.City Gold, serão equipados com a nova geração de pilha de combustível da Toyota, sendo que a CaetanoBus faz parte do universo Salvador Caetano e é detida pela Toyota Caetano Portugal - que junta o grupo português e a Toyota - e os japoneses da Mitsui.

Leia Também CaetanoBus vende mais 30 autocarros elétricos à Carris por quase 13 milhões de euros

A CaetanoBus não revela o valor deste contrato com a EMT Madrid, empresa que, no concurso lançado para o efeito, sinalizava um valor da ordem dos 640 mil euros por unidade.

Esta dezena de autocarros em Madrid, que "estarão em operação em 2024", vem impulsionar as vendas do Caetano H2.City Gold, que "conta já com mais de 115 unidades vendidas para várias cidades europeias na Alemanha, França, Espanha, Dinamarca e Portugal", enfatiza a CaetanoBus.

Leia Também CaetanoBus recebe novo aumento de capital de dez milhões

Além disso, esta encomenda "vem fortalecer a parceria da CaetanoBus com importantes operadores que começam a adotar autocarros elétricos de tecnologia a hidrogénio na Europa, uma vez que a EMT Madrid investiu recentemente 10,8 milhões de euros na construção de uma estação de abastecimento de hidrogénio, nas suas instalações em Madrid", observa a empresa gaiense.

"Espanha é um mercado estratégico para nós e por isso estamos muito orgulhosos por nos tornarmos líderes de mercado ao fornecermos mais 10 unidades do H2.City Gold a outro importante operador como a EMT Madrid. A mobilidade a hidrogénio é fundamental para descarbonizar grandes frotas de autocarros e crucial para combater as mudanças climáticas de forma sustentável", afirma Nuno Lago de Carvalho, CCO da CaetanoBus.





A encomenda da EMT Madrid acontece depois de a CaetanoBus "já ter fornecido autocarros a hidrogénio a alguns dos operadores mais importantes de Espanha, como a TMB (Transporte Metropolitano Barcelona), ALSA, mais recentemente AVANZA, e depois de em 2022 ter vencido os concursos da EMT Tarragona, Guaguas e ITC (Instituto Tecnológico de Canarias)".





Os 10 H2.City Gold da EMT Madrid, equipados com a segunda geração da Fuel Cell Stack da Toyota, serão os primeiros autocarros a hidrogénio deste operador.

O H2.City Gold é um autocarro standard de piso baixo, com carroçaria de alumínio e que a partir de 2024 será equipado com a nova geração da pilha de combustível Toyota com uma potência nominal de 70 kW.

"A segunda geração do sistema Toyota de pilhas de combustível é mais compacta, mais leve e ainda mais eficiente, fornecendo mais densidade de potência, do que a geração anterior", afiança a CaetanoBus, realçando que "estes novos módulos de célula de combustível da segunda geração são agora montados na Europa, nas instalações de Investigação e Desenvolvimento da Toyota Motor Europe, em Zaventem, Bruxelas".