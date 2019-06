Câmara do Porto diz que municipalização da STCP está a avançar "muito rapidamente"

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, revelou hoje que a tutela está a avançar "muito rapidamente" com a municipalização da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP), estando a proceder à sua avaliação financeira.

"Ainda ontem tive oportunidade de falar à noite com o ministro [do Ambiente] que me garantiu que estão a avançar muito rapidamente. A última coisa que estão a fazer é uma avaliação da STCP. A avaliação da STCP naturalmente vai dar zero, mas que era preciso, do ponto de vista das Finanças, fazê-lo", disse.