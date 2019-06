Paulo Azevedo pede demissão da presidência da STCP

O presidente executivo da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), Paulo de Azevedo, apresentou a demissão do cargo, disse hoje à agência Lusa fonte da empresa.

Segundo a edição de hoje do jornal Público, que avançou a informação sobre a demissão, Paulo de Azevedo "já vinha a ponderar há algum tempo" a saída do cargo que ocupa na sociedade detentora dos transportes rodoviários urbanos do Grande Porto.