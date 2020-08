Carro elétrico para jovens a partir dos 14 anos vai começar a circular nas ruas de Paris

O mais recente veículo elétrico na batalha por espaço nas ruas de Paris comporta apenas dois passageiros, tem velocidade máxima de 45 quilómetros por hora e pode ser legalmente conduzido por um adolescente de 14 anos.



Quando for lançado este mês, o peculiar Citroen Ami tornar-se-à a mais recente estratégia de uma guerra entre as quatro maiores fabricantes da Europa pelo domínio na capital francesa.





Leia Também Quadriciclo elétrico da Citroën deve chegar a Portugal no final deste ano

As preocupações com o congestionamento e poluição do ar levaram a políticas rigorosas para proprietários de automóveis e obrigaram fabricantes a mudarem de estratégia. Anne Hidalgo foi reeleita em junho na câmara de Paris com uma plataforma ambiental que inclui mais ciclovias e menos veículos poluentes."A partilha de carros será um negócio real para as fabricantes, embora em escala relativamente pequena", disse Jean-Louis Sempe, analista da Invest Securities, com sede em Paris. "Eles vão usar os serviços como salas de exposição para criar outro tipo de cliente".

O Citroen Ami, com dois lugares, é classificado como um quadriciclo e, portanto, pode ser conduzido por adolescentes a partir dos 14 anos.

Leia Também A Citroën inventou um veículo elétrico por menos de 7.000 euros

O Ami é "um dispositivo de mobilidade 100% elétrico e totalmente disruptivo para o centro" da cidade, disse Carlos Tavares, CEO da PSA, depois de divulgar um lucro surpreendente no primeiro semestre, apesar da pandemia.