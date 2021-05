Citroën lança versão para profissionais de mini-carro elétrico que não precisa de carta

Leia Também Quadriciclo elétrico da Citroën chega a Portugal no 2.º trimestre e só pode ser comprado online

A Citroën apresentou esta quarta-feira a versão para profissionais do seu mini-carro elétrico que não necessita de carta de condução.O AMI Cargo destina-se a empresas que pretendam uma solução para as entregas "last mile" em ambiente urbano. Tal como a versão para o público em geral, o veículo, que é formalmente um quadriciclo elétrico, não necessita de carta de condução.O AMI Cargo estará disponível para encomendas no mercado francês a partir de junho, estando as primeiras entregas previstas para setembro.Face à versão convencional, lançada no ano passado e que em Portugal chega neste trimestre , ao remover o lugar do passageiro a Citroën aumentou a capacidade de carga do AMI de 63 litros aos pés do passageiro para 260 litros, com a possibilidade de transportar 140 quilos. No total, indica a fabricante, a versão Cargo tem uma capacidade total de 400 litros.A marca francesa considera o veículo ideal para a entrega de encomendas em circuito urbano, as chamadas entregas "last mile".O veículo tem apenas 2,41 metros de comprimento – menos 30 centímetros do que um Smart – e capacidade para transportar duas pessoas. A autonomia do AMI é de 75 quilómetros. O veículo tem uma velocidade máxima de 45 quilómetros/hora e demora três horas a ser carregado numa tomada doméstica.