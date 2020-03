Covid-19: CP ajusta condições de reembolso de bilhetes

A CP decidiu ajustar as condições de reembolso de bilhetes devido ao surto do novo coronavírus. Ao Negócios, fonte oficial da empresa afirma que "dado o carácter excecional da situação", passou a oferecer "maior flexibilidade aos clientes que pretendam desistir da viagem de comboios Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Turísticos".

Segundo adianta, o reembolso, sem taxas, deve ser solicitado nas bilheteiras mediante apresentação do pedido até 3 horas antes da partida do comboio da estação de origem do cliente. Passado o prazo indicado, aplicam-se as taxas em vigor.

Por outro lado, qualquer bilhete emitido para uma viagem naqueles serviços, incluindo um bilhete já revalidado, "pode ser revalidado para outro comboio gratuitamente, numa bilheteira, independentemente do canal onde foi adquirido, considerando os prazos e as demais condições regulamentadas".

A CP adianta que neste momento já se verifica "algum abrandamento da procura nos comboios, facto que deverá acentuar-se nos próximos dias em função das recentes orientações do Governo", mas não tem ainda disponíveis dados efetivos dessa redução.

A empresa revela que existem também diversos pedidos de cancelamento, revalidação ou reagendamento de viagens marcadas com antecedência para os próximos dias e semanas, o que a levou a implementar medidas no âmbito da sua política de atenção ao cliente.

O plano de contingência Covid-19 da CP, que já está em vigor, define medidas para dar continuidade às operações da CP, no cumprimento da sua função de responsabilidade de assegurar o serviço público indispensável à mobilidade e atuar ao nível da prevenção, contenção e mitigação da disseminação da doença.

A empresa já determinou cenários de laboração adequados à evolução da situação, que passam pela definição de uma Comissão de Gestão da Pandemia para acompanhamento permanente e tomada de decisões adequadas a cada momento, do efetivo crítico e sua eventual cadeia de substituição, em caso de absentismo resultante da doença, e cenários de adequação da oferta à procura e às orientações da tutela e autoridades sanitárias, bem como em situação de absentismo laboral com níveis que impeçam a operação normal.

As ações da empresa envolvem ainda medidas de limpeza e higienização, em particular nos locais de maior concentração de pessoas, como bilheteiras, gabinetes de apoio aos clientes, instalações sociais (cantinas, refeitórios, copas), salas de reunião, salas do pessoal operacional, sanitários e balneários, gabinetes de utilização individual ou de equipa.

No material circulante houve um reforço das operações de limpeza e a desinfeção dos filtros do ar condicionado antes do serviço.

Na empresa pública também já foram identificadas "áreas de isolamento", para utilização pelos trabalhadores da manutenção do material circulante e pelos trabalhadores dos outros órgãos da empresa ou prestadores de serviços externos que trabalhem nesses locais.