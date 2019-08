A Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) diz que apenas se comprometeu com o aumento para 700 euros já em janeiro e que, a partir daí, as valorizações teriam de estar "indexadas à evolução da retribuição mínima mensal garantida".Por tempo indeterminado.Esta greve ameaça parar o país, uma vez que vai afetar todas as tipologias de transporte de todos os âmbitos e não apenas o transporte de matérias perigosas. O abastecimento às grandes superfícies, à indústria e serviços poderá ser afetado.O Governo fez três coisas: criou uma Rede de Emergência de Postos de Abastecimento (REPA), definiu serviços mínimos exigentes e declarou crise energética.A REPA é uma rede de 374 postos onde o abastecimento é prioritário. Desse total, 54 postos são de uso exclusivo dos veículos de emergência como saúde, proteção civil, segurança, etc. Esses postos estarão afixados, tal como acontece com as farmácias de serviço e podem ser consultados na página da ENSE (Entidade Nacional para o Setor Energético).Durante a greve, os trabalhadores ficam obrigados a abastecer a REPA a 100%, mas também aeroportos, serviços de proteção civil, saúde e forças de segurança. No abastecimento dos transportes públicos, têm de se apresentar ao serviço 75% dos motoristas que no ano passado por esta altura estavam a trabalhar. Para abastecer a generalidade dos postos de combustível vão ter de trabalhar 50% dos trabalhadores.Em qualquer posto, desde que haja combustível. Mas a ideia é que na REPA haja sempre. Há 43 postos desta rede nos distritos de Lisboa, 41 no Porto e 18 em Faro, por exemplo. No interior do país, a oferta é menor, só há 4 em Portalegre, por exemplo. Ao todo, incluíndo as ilhas, são 341 postos. Pode ver todos aqui neste mapa Sim, durante o período da greve. Nos postos da REPA, o limite é de 15 litros de gasolina ou gasóleo por veículo. Fora da rede, são limitados 25 e 100 litros de gasolina ou gasóleo que pode ser fornecido a cada veículo ligeiro e pesado, respetivamente.Embora seja possível, é altamente desaconselhado por razões de segurança. Devido ao risco de libertação de vapores e inflamação é proibido armazenar nas arrecadações dos prédios combustíveis líquidos. Só é possível transportar até 60 litros por recipiente num carro particular (até aos 240 litros). Os jerricãs para transportar combustível devem ser homologados para essa finalidade.A crise energética teve início no sábado e está em vigor até 21 de agosto e permite pôr a REPA em funcionamento a REPA. A declaração de crise energética acautela também de imediato níveis mínimos nos postos, para garantir o abastecimento das forças e serviços de segurança, emergência médica, proteção e socorro.O Governo já disse que caso os serviços mínimos não sejam cumpridos pode usar a requisição civil dos motoristas de matérias perigosas. Mas também que pode recorrer a este instrumento de forma preventiva, caso existam "factos" que o justifiquem. A providência cautelar interposta pelas empresas não deve ter efeito, admitem especialistas.