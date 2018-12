Depois de Lisboa, Chauffeur Privé chega a outras cidades

A Chauffeur Privé vai chegar a outras cidades, depois de se ter estreado em Lisboa há cerca de três meses. Agora já é possível usufruir do serviço de transporte em Vila Franca de Xira, Mafra ou Ericeira. Mas também no Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal.

"Após ter conquistado milhares de utilizadores na zona da Grande Lisboa graças aos seus preços sempre competitivos, qualidade do serviço e uma proximidade incomparável com os seus motoristas e utilizadores, a marca pretende chegar a cada vez mais portugueses", refere a empresa num comunicado enviado às redacções.

Além de chegar a novas geografias, a Chauffeur Privé também fez alterações à sua aplicação. "É agora possível adicionar o seu NIF directamente na ‘app’ sem passos adicionais", refere a plataforma, explicando que "basta inserir antes da viagem o seu número de identificação fiscal e as facturas serão a partir dai emitidas com a respectiva identificação".

"Temos trabalhado no sentido de conseguir dar resposta ao que o nosso cliente pede, sabemos que são muito exigentes e é por isso que vamos continuar a evoluir a um ritmo constante", afirmou Sérgio Pereira, director-geral da Chauffeur Privé em Portugal, no comunicado.

Relativamente à lei que regulamenta as plataformas electrónicas de transporte, o responsável garante que a "marca tem apoiado esta transição firmando parcerias com escolas de formação certificadas, oferecendo descontos, de forma a reduzir o encargo dos motoristas por via da entrada da nova lei".