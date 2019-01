"Lei Uber": Chauffeur Privé já obteve licença para atividade de TVDE

A Chauffeur Privé já obteve o licenciamento por parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para a atividade de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE).

D.R.

A Chauffeur Privé já obteve o licenciamento por parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para a atividade de transporte em veículo descaracterizado a partir de plataforma eletrónica (TVDE), indicou esta sexta-feira a empresa.

Em comunicado, a Chauffeur Privé destaca ser "a primeira plataforma digital de transporte individual de passageiros a obter o licenciamento".

A empresa, que iniciou atividade em Lisboa a 17 de setembro do ano passado, solicitou ao IMT o licenciamento para TVDE, requisito que ficou determinado na legislação em vigor desde 1 de novembro, tendo já recebido a respetiva aprovação.

A licença, que tem um custo de 500 euros, é válida por 10 anos, podendo ser revalidada por períodos de cinco anos.

Atualmente, a Chauffeur Privé conta com cerca de três mil motoristas, assinala a empresa de origem francesa e controlada pela Daimler, "casa-mãe" da Mercedes-Benz. Após a estreia em Lisboa, a Chauffeur Privé alargou a sua área de cobertura a Vila Franca de Xira, Mafra, Ericeira, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal.

Para além da Chauffeur Privé, existem mais três operadores de plataformas digitais de transporte: a Uber, a Cabify e a Taxify.