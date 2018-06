Elon Musk vai construir túneis de alta velocidade em Chicago

A "The Boring Company", companhia de túneis, chefiada por Elon Musk, venceu um concurso lançado pelo prefeito de Chicago para construir túneis de alta velocidade, que pretendem unir o centro da cidade de Chicago até ao Aeroporto Internacional O'Hare, um dos principais aeroportos da cidade americana, segundo avança a CNBC.





We’re really excited to work with the Mayor and the City to bring this new high-speed public transportation system to Chicago! https://t.co/cL1e0YfZSw