Francesa BBL compra Lusocargo e Portocargo com 300 trabalhadores

A Lusocargo, que se apresentava como "o maior transitário 100% nacional e um dos três maiores a operar em Portugal", foi adquirida pelo grupo francês BBL, numa operação concluída a 5 de março e que envolveu também a compra da Portocargo, outro transitário com sede na Maia, pelo mesmo grupo francês de logística e transporte.

"A escolha do grupo BBL foi natural, uma vez que permite assegurar uma continuidade dos valores que sempre estiveram no espírito das organizações desde a sua fundação", explicam os fundadores da Lusocargo e da Portocargo no comunicado enviado aos seus cerca de 300 trabalhadores.

"Acreditamos muito no potencial que um país como Portugal tem para oferecer e, em conjunto com o conhecimento dos profissionais do grupo Lusocargo e a Portocargo, esperamos criar melhores soluções para os clientes e toda a cadeia logística", realçam Kaci Kébaïli e Christophe Besset, presidente e diretor-geral do grupo BBL, respetivamente.

"2020 foi um ano difícil em todo o mundo, no entanto, com a resiliência que o grupo BBL demonstrou, conseguimos validar que o nosso modelo de negócios em desenvolvimento é eficaz, permitindo atingir um volume de negócios acima dos 205 milhões de euros", enfatizam os mesmos gestores.

De acordo com o mesmo comunicado, as duas empresas portuguesas adquiridas fecharam 2020 com uma faturação agregada de "aproximadamente 100 milhões de euros".

Ao nível das equipas gestoras, "por parte do grupo Lusocargo e da Portocargo, dois dos seus fundadores optaram por se retirar por razões pessoais, tendo permanecido os restantes três ligados a cada uma das empresas - Mário de Sousa na Portocargo, Viriato Albuquerque na Lusocargo Sul e Fernando Viela e Pedro Santos (manager) na Lusocargo Porto".

A Lusocargo, que iniciou a sua atividade em 1984, tornou-se "um dos líderes de mercado na organização do transporte internacional, logística e despachos aduaneiros", enquanto a Portocargo, que nasceu em 1990, especializou-se no transporte marítimo e aéreo, operando atualmente com 108 países espalhados pelos cinco Continentes.

Criado em 1997 por Kaci Kebaili, o grupo BBL tem vindo a construir "um modelo de federação de especialistas que agrega quinze PME ligadas ao transporte internacional e logística", que fechou 2019 com um volume de negócios de 194 milhões de euros e um total de 650 trabalhadores.