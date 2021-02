Governo negoceia com Bruxelas injeção imediata de 200 milhões na TAP

O Governo está a negociar com a Comissão Europeia uma injeção estatal imediata na TAP, para responder às necessidades de tesouraria da companhia aérea, que só estão asseguradas até ao fim de março, altura em que as negociações com a Direçã-Geral da Concorrência (DG Comp) para a aprovação do plano de reestruturação ainda não deverão estar finalizadas. A informação é avançada esta sexta-feira, 26 de fevereiro, pelo Jornal Económico Segundo o semanário, esta injeção imediata poderá ultrapassar os 200 milhões de euros, um montante que já se enquadrará no plano de reestruturação que ainda está a ser negociado. Assim, Bruxelas terá de dar aval a este adiantamento de ajudas públicas.O mesmo jornal detalha, ainda, que o dinheiro servirá para fazer pagamentos urgentes, como salários a trabalhadores e a fornecedores. Isto porque a TAP só tem as necessidades de tesouraria asseguradas até ao final de março, quando se esperava que as negociações para a aprovação do plano de reestruturação já estivessem fechadas.