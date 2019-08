Governo recebe sindicato para tentar que greve seja desconvocada

A delegação do SNMMP chegou ao Ministério pouco depois das 16:00, tendo o presidente do sindicato afirmado que uma vez que as condições para se iniciarem as negociações parecem estar criadas, poderá ser iniciada a negociação. E, se assim for, a greve será suspensa, revelou Francisco São Bento, à chegada ao Ministério das Infraestruturas, acompanhado por Pedro Pardal Henriques.

O líder do SNMMP adiantou que "o convite foi feito por parte do Ministério das Infraestruturas" e que " a partir do momento em que se iniciem as negociações", com "todas as partes" envolvidas presentes será decretada a suspensão da greve.

Se as negociações se efetivarem, o sindicato levará o que for negociado ao plenário agendado para domingo e os filiados votarão. Se houver "aceitação [da proposta] será feito o levantamento da greve. Se não a partir da meia-noite de segunda-feira" a greve volta a estar ativa, explicou Francisco São Bento à entrada para o Ministério.

O sindicato anunciou horas antes a intenção de suspender a greve a partir do início de uma reunião a ser agendada pelo Governo com um mediador do Executivo e com a Antram.No comunicado, o SNMMP indicava que o Governo tinha nomeado esta sexta-feira um mediador e considerava que "estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa". Mas fontes governamentais indicaram ao Negócios que não tinha sido nomeado nenhum mediador.