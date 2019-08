Sindicato aceita suspender greve para "dar início às negociações"

Depois de esta manhã ter anunciado que a greve era para manter "por um mês, seis meses, um ano", o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) emitiu um comunicado a anunciar a "suspensão temporária da greve".

No comunicado enviado às redações, o SNMMP "considera que face à nomeação, hoje, de um Mediador da DGERT para dar início às negociações com a ANTRAM, entendeu que estão criadas as condições necessárias para todas as partes se sentarem à mesa".

Para haver lugar a esta mediação, a Antram exigiu que o sindicato levantasse a greve, o que o sindicato ontem e esta manhã recusou, mas hoje cedeu

"Posto isto, e porque queremos deixar claro ao país e às partes que sempre estivemos de boa-fé neste processo, anunciamos, desde já, a suspensão temporária da greve a partir da hora de início da reunião a ser convocada pelo Governo, suspensão essa que produzirá os seus efeitos até ao Plenário Nacional de Motoristas de Cargas Perigosas, marcado para o próximo domingo, momento em que os Motoristas irão decidir pelo seu futuro", refere o comunicado.

Apesar de o sindicato referir que suspende a greve, ainda ontem o representante do SIMM, quando anunciou o fim da greve dos seus filiados explicou que dizer que se desconvocou ou se suspendeu a greve era a mesma coisa, uma vez que assim que é suspensa, os grevistas para voltarem à paralisação têm de cumprir uma série de pressupostos, tal como anunciam uma greve nova.

(notícia em actualização)