IP faz inspecção subaquática à Ponte 25 de Abril em 2019

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou um concurso público para a realização de uma inspecção subaquática aos pilares 3 e 4 da Ponte 25 de Abril no próximo ano.





Em comunicado, a empresa explica que a inspecção subaquática às zonas de betão imersas dos maciços de fundação dos dois pilares principais da ponte tem carácter preventivo e "decorrerá no segundo trimestre de 2019, no período do ano em que as condições climatéricas, do estado das marés e força da corrente do rio é mais favorável à execução do trabalho".



No âmbito desta inspecção será realizada, entre outros trabalhos, uma inspecção subaquática, visual e táctil, documentada com fotografia, vídeo e esquema elucidativo das anomalias para verificação do estado de conservação das superfícies submersas dos maciços de fundação dos pilares 3 e 4 ou em contacto com o leito da linha de água, assim como a análise comparativa da situação anterior com a actual, de modo a verificar a evolução das anomalias e as alterações da configuração do leito da linha de água.