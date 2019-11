Kapten reforça frota com 400 veículos elétricos e soma opção de "viagem verde"

A empresa Kapten quer posicionar-se como uma plataforma de transporte amiga do ambiente. A frota conta agora com 400 veículos elétricos que deverão crescer até aos 800 no próximo ano.

A Kapten, que opera no mercado de veículos descaracterizados, reforçou a frota em Portugal com 400 veículos elétricos, que estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 19 de novembro, na aplicação, com tarifas iguais às da frota não elétrica.





A empresa conta atualmente com uma frota de 5.000 veículos não elétricos mas diz que pretende afirmar-se como uma plataforma amiga do ambiente e tornar-se líder no segmento mais ecológico.