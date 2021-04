Linha do Minho triplica capacidade no transporte de mercadorias

A eletrificação da Linha do Minho, um investimento total de 86,4 milhões de euros agora concluído com o último troço entre Viana do Castelo e Valença, vai aumentar o conforto para os passageiros e reduzir em 15 minutos o tempo de transporte entre Valença e o Porto, mas a "grande revolução" com esta obra acontece no transporte de mercadorias, assinalou António Costa.

"Entre o aumento da frequência [diária de 15 para 20] e a duplicação da dimensão dos comboios [de 300 para 750 metros], triplicamos nesta linha a capacidade de transporte de mercadorias", contabilizou o primeiro-ministro, destacando que a ligação ferroviária que serve os portos de Vigo, Viana do Castelo e Leixões é "decisiva para o fortalecimento da competitividade desta grande região que é a Galiza e o Norte de Portugal".

Numa intervenção em Valença, o chefe do Executivo admitiu que ainda "continua muita obra em curso" para melhorar os sistemas de comunicação, de sinalização e de segurança, frisando depois que esta linha minhota vai "continuar a densificar a ligação do tecido industrial" dos dois lados da fronteira. E lembrou que o Alto Minho tem atraído vários investimentos estrangeiros e criado empregos qualificados devido à sinergia com a Galiza.

Leia Também Plano Ferroviário só vai estar “discutido” daqui a um ano

Recuando a 2016, quando o anterior Executivo, já por si liderado, decidiu dar "toda a prioridade" à ferrovia, em detrimento da rodovia, e também às ligações internacionais, em particular às que permitem o transporte de mercadorias, Costa acrescentou que esse investimento também se verifica na ligação entre Aveiro e Vilar Formoso e no chamado Corredor Sul, entre Sines e Caia.

"Mãos à obra" e uma nova "especialidade" nacional

Leia Também Execução dos investimentos do Ferrovia 2020 chegará aos 60% em 2022

Outra "opção estratégica" foi o país comprometer-se a atingir a neutralidade carbónica em 2050 e conseguir reduzir em 50% as emissões de gases com efeito de estufa até 2030, o que pressupõe cortar em 40% as emissões em transportes até ao final desta década. "Para alcançar estes objetivos temos de meter mãos à obra", dramatizou o primeiro-ministro.

Leia Também Navigator duplica hectares arrendados em Espanha

António Costa valorizou ainda o plano ferroviário nacional, lançado na semana passada para ser "instrumento de pressão política", e que vai definir os investimentos que vão avançar nos próximos anos. Apontando que "até 2030 vão muitas legislaturas e mais do que um mandato presidencial".





Se não houver um consenso político alargado, continuaremos a fazer aquilo em que somos especialistas: debates e estudos. António Costa, primeiro-ministro





"Se não houver um consenso político alargado, continuaremos a fazer aquilo em que somos especialistas – debates e estudos -, mas não aquilo em que nos temos de tornar especialistas: decidir e depois executar", concluiu o primeiro-ministro.