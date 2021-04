Execução dos investimentos do Ferrovia 2020 chegará aos 60% em 2022

A execução do plano de investimentos na modernização da rede ferroviária nacional vai ultrapassar os 1,2 mil milhões de euros no próximo ano, de acordo com o previsto no Plano de Estabilidade.

