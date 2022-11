Movimento de passageiros nos aeroportos ainda abaixo da pré-pandemia

Passaram 5,9 milhões de passageiros pelos aeroportos nacionais em setembro de 2022, o que representa um aumento de 63,1% face a 2020, mas um decréscimo de 1% face ao mesmo mês de 2019, antes do início da pandemia de covid-19.Trata-se da "menor diferença face aos níveis pré-pandemia", sublinha o Instituto Nacional de Estatísticas nas estatísticas rápidas do transporte aéreo esta quarta-feira divulgadas.Já no que diz respeito às cargas e correio, movimentaram-se cerca de 18,4 mil toneladas, mais 9,9% do que no ano anterior e 4% do que em setembro de 2019.O instituto de estatísticas aponta que, em média, desembarcaram 97,2 mil passageiros por dia, um valor próximo do observado em setembro de 2019 (98,3 mil).Olhando para os primeiros nove meses do ano, o número de passageiros que passaram pelos aeroportos portugueses aumentou 171,5% face ao mesmo período de 2021, mas desceu 8,2% face a 2019. Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior crescimento face a 2021 (+214,1%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-5,5%)."O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 326,8% no número de passageiros desembarcados e 338,4% no número de passageiros embarcados, justificado pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do mesmo período em 2021," explica o INE. França ocupou a segunda posição e Espanha a terceira.