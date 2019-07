Pedro Nuno Santos admite resgatar subconcessão Algarve Litoral

Depois do chumbo do Tribunal de Contas, o ministro das Infraestruturas diz que o Estado vai ainda recorrer para o Tribunal Constitucional. Falhado esta última saída diz que uma de duas coisas vai ter que acontecer: renegociar ou resgatar a concessão.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, reconheceu esta terça-feira, 2 de julho, no Parlamento que a recusa de visto prévio do Tribunal de Contas à alteração do contrato da subconcessão rodoviária do Algarve Litoral, "é um problema enorme", adiantando que após o recurso apresentado desta decisão ter sido indeferido ao Estado cabe agora "renegociar com os privados ou resgatar a concessão".





Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, Pedro Nuno Santos adiantou que o Estado irá ainda recorrer para o Tribunal Constitucional , mas admitiu que caso a decisão não seja alterada não lhe resta alternativa a não ser sentar-se com os privados.

O responsável não deixou de salientar que toda a gente sabia o que esperar quando ainda na altura do governo de José Sócrates foram feitas alterações na remuneração do contrato, introduzindo as compensações contingentes, que neste caso oscilariam entre 288 e 394 milhões de euros.

"Toda a gente sabia - pondo de parte o Tribunal de Contas -, construtores e bancos financiadores ao que iam", afirmou Pedro Nuno Santos, salientando que o não ter sido relançado um novo concurso em 2010 "serviu aos que passaram à fase final".