Pedro Nuno Santos: Ferrovia 2020 está 8% concluído e 75% em obra

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, indicou esta quarta-feira no Parlamento que, neste momento, 75% do plano Ferrovia 2020 está em obra ou em contratação para obra, assegurando que a parte reduzida que está ainda em projeto "entrará em empreitada no primeiro trimestre de 2021".





Segundo o responsável, 8% do programa de 2,1 mil milhões de euros lançado em 2016 e que terá de ser executado até dezembro de 2023 para que não sejam perdidos fundos comunitários, está concluído.





Pedro Nuno Santos garantiu ainda que não está a haver atrasos novos e que "estão ser cumpridos prazos", para assegurar que o "plano estará totalmente executado no final deste prazo". Segundo disse, a linha da Beira Baixa estará pronta para ser inaugurada até ao final deste ano.





O responsável admitiu, contudo, que no investimento público "é normal que durante o processo de contratação possamos ter alguns prazos que não conseguimos controlar e possam resvalar". "Não estamos livres disso, mas podemos dizer que estamos a conseguir cumprir os prazos", salientou.





Relativamente ao investimento na ferrovia, Pedro Nuno Santos adiantou que no Orçamento do Estado para 2020 estava previsto executar 281 milhões euros e "a nossa previsão até ao fim deste ano são 267 milhões". Para 2021, acrescentou, "está previsto um salto no investimento na ferrovia, porque estamos agora com os dois principais corredores internacionais Sul e Norte "a todo o vapor" e "temos maior capacidade de execução".





Na rodovia, disse ainda, no OE para 2020 estava previsto um investimento de 165 milhões de euros. "Falhámos. Vamos executar 174 milhões", afirmou, ironizando o "défice preocupante de 9 milhões a mais na rodovia do que o previsto".