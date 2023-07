Portugal adere à maior aliança de sindicatos do setor portuário da Europa

A Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores Portuários (FNSTP), presidida atualmente pelo sindicato de Leixões, formalizou a adesão ao European Dockworkers Council (EDC) "depois de vários meses de negociações", refere em comunicado.



Segundo explica a FNSTP, o European Dockworkers Council foi criado em 2021, substituindo o International Dockworkers Council, com o objetivo de representar e promover os interesses socioprofissionais dos trabalhadores portuários europeus.





Atualmente, o EDC tem 13 países representados, "sendo já a mais importante aliança de sindicatos do setor portuário da Europa", acrescenta.

Com a adesão, "os sindicatos e os trabalhadores portuários portugueses passam a contar com uma voz ativa, única e permanente junto de Bruxelas, garantindo assim que, doravante, na Europa, sejam tomadas as decisões que só aos europeus respeitam", diz ainda a federação, que foi criada em 1975 e que agrega nove sindicatos de trabalhadores portuários do país.