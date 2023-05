PPP das estradas custaram 1,1 mil milhões ao Estado em 2022

A despesa do Estado com as PPP do setor rodoviário inverteu no ano passado a tendência de subida, verificada em 2020 e 2021, e recuou 9% em termos homólogos. O aumento das receitas de portagens e a redução dos encargos brutos superaram também o orçamentado.

PPP das estradas custaram 1,1 mil milhões ao Estado em 2022









