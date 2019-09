Rio trava TGV e diz que Costa “deixou-se levar pelas notícias”

O presidente do PSD disse hoje que o PSD não fala no seu programa eleitoral na execução do TGV, mas no estudo de uma ligação mais rápida entre Porto e Lisboa, concluindo que António Costa "deixou-se levar pelas notícias".

"A notícia foi manifestamente exagerada. O doutor António Costa provavelmente ouviu a notícia, acreditou nela, ele já tem experiência que chegue para não acreditar logo nas notícias, mas faz um comentário em cima de um pressuposto que não é exatamente assim", comentou o líder social-democrata, referindo-se à reação do secretário-geral do PS sobre a notícia de que a execução do TGV faz parte do programa eleitoral do PSD