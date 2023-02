Nova ponte entre Porto e Gaia vai ter tabuleiros para TGV e automóveis

A nova ponte entre Porto e Gaia vai ter dois tabuleiros, um para TGV e outro para automóveis,e vai custar 100 milhões de euros. A notícia é avançada esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias.

O concurso para a construção da infraestrutura para a primeira fase do comboio de alta velocidade entre o Porto de Lisboa, que irá até Soure, deverá ser lançado no final deste ano estando prevista a conclusão da obra até final de 2028, detalha o mesmo jornal.

O estudo para a travessia "está a ser desenvolvido considerando a solução rodoviária como uma das possibilidades", sendo necessário apenas "uma última articulação com os municípios do Porto e de Gaia", disse fonte oficial da Infraestruturas de Portugal (IP) ao JN. Para tal, a empresa está a realizar "reuniões técnicas" com as autarquias "para análise das diversas temáticas necessárias ao seu planeamento e concepção, entre as quais as relativas à futura travessia do rio Douro".