Sindicato dos motoristas de combustíveis vai negociar subsídio de risco e seguro de vida

O acordo entre o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e a ANTRAM, que representa as empresas do setor, prevê a negociação de subsídio de risco e seguros de vida específicos. Negociações serão mediadas pelo Governo.

Pedro Noel da Luz

A individualização da atividade no âmbito da tabela salarial, um subsídio de risco, formação especial, seguros de vida específicos e exames médicos específicos. São estes os princípios em que deverá assentar a negociação coletiva que, na sequência da greve dos motoristas de matérias perigosas vai agora avançar com as empresas do setor.

O acordo, negociado com a intervenção do Governo permitiu pôr fim, esta manhã de quinta-feira, à greve que já durava há três dias e que deixou em situação de rutura os postos de abastecimento de combustível do país.

A negociação coletiva deverá decorrer até 31 de dezembro deste ano e será conduzida por representantes do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas e da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), que representa as empresas do setor. As reuniões vão decorrer no Ministério das Infraestruturas e da Habitação e a mediar os trabalhos, "tendo em conta o interesse coletivo e a necessidade de garantir a satisfação das necessidades coletivas", estará um representante do Governo que, prevê o acordo, "terá por missão conduzir as negociações e atuar de forma a promover o acordo entre as partes".

Esta quinta-feira, logo ao início da manhã, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação, anunciou formalmente o fim da greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas e avisou que a normalidade vai ser reposta nos próximos dias e de forma gradual.